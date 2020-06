Napoli-Inter: Conte vuole la finale, rischio de Vrij? – SM

Napoli-Inter di questa sera avrà in palio un posto nella finale di Coppa Italia. Antonio Conte vuole l’impresa ed è pronto a rischiare anche l’acciaccato de Vrij

Questa sera l’Inter scenderà in campo al San Paolo contro il Napoli per cercare l’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata raggiungendo così la Juventus nella finale di Coppa Italia. Antonio Conte, che non ha mai vinto la Coppa Italia da allenatore, ha martellato i giocatori in questi giorni e, secondo “Sport Mediaset”, sembra intenzionato a rischiare l’acciaccato de Vrij al centro della difesa. Per il resto confermata la difesa con Skriniar e Bastoni insieme all’olandese, Candreva e Young sulle fasce con Brozovic e Barella a centrocampo ed Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.