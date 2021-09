Nosotti: «Inzaghi gestisce bene la rosa. Adattato a sistema Inter»

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi. Nel corso del suo intervento ha sottolineato lo spirito di adattamento del neo tecnico nerazzurro appena arrivato dalla Lazio

TECNICO – Marco Nosotti ha parlato così: «Inzaghi per me gestisce i suoi uomini una tappa alla volta. Mi piace come usa i suoi giocatori e soprattutto com’è entrato nel sistema Inter e come si è adattato a una squadra che funzionava bene nonostante le assenze. È molto bravo».