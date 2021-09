Precedenti Sampdoria Inter, bolide di Bedin: nerazzurri ok alla terza

Sampdoria-Inter si giocherà domani alle 12.30. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma a Marassi è valida per la terza giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti contro i blucerchiati.

I PRECEDENTI – Sampdoria-Inter di oggi a pranzo sarà la sfida numero 128 tra le due squadre. In casa dei blucerchiati sarà invece la partita numero 65. Nei precedenti a Genova l’Inter ha raccolto 30 vittorie, 21 pareggi e 13 sconfitte. Nell’ultima partita giocata a Marassi, il 6 gennaio 2021 i nerazzurri di Antonio Conte hanno perso per 2 a 1. Dopo il rigore sbagliato da Alexis Sanchez sono i due ex Antonio Candreva e Keita Balde a decidere il match. In una sfida sfortunata a nulla è valso – nel secondo tempo – il gol di Stefan de Vrij.

I PRECEDENTI CURIOSI – Sampdoria-Inter di domani pomeriggio rappresenta per i nerazzurri l’occasione di riscattarsi dopo la sconfitta della passata stagione. Dopo 49 anni le due squadre tornano ad affrontarsi alla terza giornata a Marassi. Torniamo infatti al 15 ottobre 1972 e al match deciso da Gianfranco Bedin a inizio ripresa con una grandissima conclusione di potenza dalla distanza. L’Inter guidata da Giovanni Invernizzi conquistò così la prima vittoria in campionato dopo i pareggi per 0 a 0 contro Lazio e Bologna nelle prime due giornate.