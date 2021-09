Inter, il messaggio di Inzaghi: tridente offensivo possibile?

Inzaghi oggi ha parlato in conferenza stampa (leggi le sue dichiarazioni). Il tecnico nerazzurro ha parlato di Sanchez sottolineando come la sua squadra possa giocare e sopportare anche un tridente offensivo

PAROLE – Simone Inzaghi ha parlato così: «Io penso che, in determinate partite, sicuramente sarà un’arma in più. È normale che abbiamo delle giocate che i ragazzi avevano già negli anni scorsi, hanno continuato a farle quest’anno. All’occorrenza non vedo perché no, una volta che hai due attaccanti di ruolo, inserire anche uno come Sanchez».

OPZIONI – Domani sarà difficile vedere Alexis Sanchez dal primo minuto, ma il messaggio è chiaro: l’Inter può giocare con le tre punte. Lo scorso anno – soprattutto in situazioni in cui serviva un gol – Antonio Conte ha spesso utilizzato il cileno alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma quest’anno paradossalmente le opzioni offensive sono maggiori. Non è infatti escluso che a supportare Edin Dzeko ci siano i due argentini: il Toro e il Tucu Joaquin Correa, con il cileno Sanchez pronto ad entrare e a spaccare le partite.