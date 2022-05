Nosotti: «Inter forte ma il Milan è la squadra migliore! È un bel finale»

Marco Nosotti, ospite negli studi di 23 su Sky Sport 24, si è espresso sulla lotta Scudetto e sulle differenze tra Inter e Milan. Il giornalista non ha dubbi su chi sia la squadra migliore

DIFFERENZE − Le parole di Nosotti sulle diversità tra le due milanesi: «Questa Inter è forte, ha acquistato giocatori adatti all’idea di gioco di Inzaghi. Diverso impiego dello spazio rispetto a Conte. Il Milan è meno forte ma insieme è la squadra migliore in questo momento, ha saputo far fronte ai momenti difficili. A questo Milan fai fatica a tirare in porta. E’ quella che ha subito meno tiri. La disponibilità e la consapevolezza sono due facce della stessa medaglia. L’Inter non ha trovato un piano b per il vice Brozovic ma è un bel finale».