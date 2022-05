Acerbi via, Inter in pole: ecco il prezzo. Ed è bagarre per Grillitsch – CdS

Acerbi può essere uno dei colpi low cost per completare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. La Lazio ha deciso di cederlo e l’Inter è in prima fila. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, nel frattempo le due squadre si sfidano per arrivare a Grillitsch

MOSSE BIANCOCELESTI – La Lazio dovrà rivoluzionare la propria rosa in estate. Per il centrocampo Igli Tare si sarebbe informato su Florian Grillitsch, classe ’95 austriaco in uscita dall’Hoffenheim a parametro zero. Grillitsch è stato accostato anche all’Inter e alla Juventus, che nel frattempo studia un colpo a zero in casa nerazzurra (vedi articolo). Per la Lazio potrebbe essere un gran colpo in sostituzione di Lucas Leiva, che tornerà in Brasile dopo l’addio all’Italia. In difesa, invece, c’è da rimpiazzare anche Francesco Acerbi, che andrà via. Come riportato dal Corriere dello Sport a firma Fabrizio Patania, l’Inter è in pole. Operazione da 6-7 milioni di euro, che è il prezzo fissato dalla Lazio per cederlo. Acerbi andrebbe a completare la difesa dell’Inter (è coetaneo di Andrea Ranocchia, che è in scadenza di contratto, ndr).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

