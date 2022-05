Digitalbits al posto di Socios: più soldi per l’Inter! E Suning valuta il rinnovo – CdS

Digitalbits è già sponsor di maglia dell’Inter ma non il principale. Il cambio di posizione avverrà solo a partire dalla prossima stagione, quando potrà prendere il posto di Socios. Come raccolto dal Corriere dello Sport odierno, Suning lavora anche sulle sue auto-sponsorizzazioni

NUOVI ACCORDI – L’Inter, come previsto, cambierà nuovamente main sponsor dopo una sola stagione. Al posto di Socios (“$INTER FAN TOKEN by socios.com”, ndr) ci sarà Digitalbits, che si sposterà dalla manica al petto. E come main sponsor Digitabits garantirà più di Socios. Fino a 25 milioni di euro (contro i 16 attuali, ndr). Quindi si fa spazio per un nuovo sponsor di manica. E intanto circolano già le possibili nuove maglie della prossima stagione con Digitalbits in evidenza. Dopo la prima (vedi concept), anche la seconda (vedi foto). Per quanto riguarda le sponsorizzazioni minori, l’Inter deve chiarire altri accordi. Come riportato dal collega Pietro Guadagno per il Corriere dello Sport, in assenza di altre soluzioni, Suning provvederà a rinnovare i contratti in scadenza al termine di questa stagione sia per il training kit sia per i naming rights del Centro Sportivo di Appiano Gentile (CO). Non si sa, però, a che cifre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

