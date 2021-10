Napoli-Torino, decide il solito Osimhen. Spalletti di nuovo in testa

Termina Napoli-Torino, gara iniziata alle ore 18 e valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. La gara si sblocca soltanto nel finale, con Victor Osimhen ancora decisivo. Ottava vittoria su otto e primo posto confermato per gli uomini di Luciano Spalletti.

FIL… OTTO – Primo tempo bloccato in Napoli-Torino, con la squadra di Luciano Spalletti che cerca l’ottava vittoria consecutiva in campionato. La grande occasione arriva al 26′, quando Lorenzo Insigne si presenta sul dischetto, ma il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic neutralizza il suo rigore. Nella ripresa entrambe le squadre vanno vicine al gol a più riprese: prima i partenopei, con un gol annullato a Di Lorenzo e un palo colpito da Hirving Lozano. Poi i granata con due occasioni sbagliate da Josip Brekalo. La rete del vantaggio arriva però proprio per la squadra di Spalletti: grande azione all’80’ che si conclude con il colpo di testa di Victor Osimhen per l’1-0. Sigillo decisivo che regala l’otto su otto in campionato e la conferma al primo posto in classifica.