Zanetti, moglie critica su Lazio-Inter: «Niente scuse, ma certe regole…»

Paula Zanetti, moglie dell’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha commentato – attraverso il suo profilo Instagram ufficiale – l’episodio che ha portato al 2-1 di Lazio-Inter.

CODICE ETICO – Paula Zanetti non ci sta dopo quanto visto ieri in Lazio-Inter. La moglie del vicepresidente nerazzurro Javier, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale che ritrae proprio il marito aiutare Antonio Candreva in un vecchio scontro con i biancocelesti.

NIENTE SCUSE – Paula Zanetti ha commentato l’immagine con le seguenti parole: “Niente scuse, però quanto è più bello giocare con certi codici…”. Insomma, non si placa la polemica attorno a Lazio-Inter e all’episodio che ha di fatto indirizzato la partita in favore dei biancocelesti.