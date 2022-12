Napoli, test francese prima dell’Inter: riecco un nazionale. 2 ancora a parte

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Inter il 4 gennaio. In attesa del match contro i nerazzurri, per gli azzurri ci sarà un ultimo test amichevole contro una big francese

REPORT − Il 4 gennaio è in programma Napoli-Inter, scontro diretto fondamentale in ottica Scudetto. Luciano Spalletti può sorridere per il rientro di un nazionale: ovvero Piotr Zielinski. Il polacco è ritornato dopo il cammino con la propria nazionale fermatosi agli ottavi di finale. Per il Napoli, si registra il recupero di Amir Rrahmani, mentre per Sirigu e Demme ancora personalizzato. Il primo sul campo, il secondo in palestra.