Inter, è l’ora dei ritorni dopo il Mondiale: fissato quello di Lautaro Martinez

Finito il Mondiale, ora è tempo dei rientri. In casa Inter, Simone Inzaghi aspetta il gruppo al completo per pensare veramente al Napoli. Il campione del Mondo Lautaro Martinez arriverà ovviamente per ultimo

RITORNO − Lautaro Martinez si sta godendo i festeggiamenti per la vittoria Mondiale della sua Argentina. A Buenos Aires, tifosi al settimo cielo con la stessa Seleccion arrivata nella notte per sfilare col tradizionale pullman tra le vie della capitale. L’Inter ovviamente lo aspetta presto. Secondo Sport Mediaset, il club gli concederà giustamente qualche giorno in più di riposo. Il Toro dovrebbe rivedersi a fine mese. Da capire se già contro il Sassuolo per l’ultima amichevole o se direttamente contro il Napoli il 4 gennaio.