Sommer, profilo che piace all’Inter: post Handanovic? La situazione − Sky

L’Inter è alla ricerca di un portiere da poter inserire in rosa come secondo di Onana. Handanovic è in scadenza di contratto e il suo rinnovo non è per nulla scontato. Secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport24, i nerazzurri hanno messo gli occhi sul portiere svizzero Yann Sommer.

PROFILO GIUSTO − L’Inter ha urgente bisogno di intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere in grado di svolgere il ruolo di secondo al posto di Samir Handanovic. Lo sloveno è in scadenza di contratto e non è detto che sia disposto a rinnovare. Secondo il quanto riportato dal giornalista Luca Cilli a Sky Sport24, la società nerazzurra è fortemente interessata allo svizzero Sommer: «Bisogna fare delle scelte, c’è Onana che è il titolare, poi però bisogna cercare un altro portiere in vista della prossima stagione perché Handanovic è in scadenza. Si deve quindi rinfrescare quel reparto. Ai nerazzurri piace Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e dal 2014 portiere del Borussia Mönchengladbach. Potrebbe liberarsi a zero per la prossima stagione visto che è in scadenza di contratto».