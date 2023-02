Napoli infallibile, regolata la Cremonese! Inter momentaneamente a -16

Termina 3-0 Napoli-Cremonese al Maradona. Gli azzurri non sbagliano e battono agevolmente la formazione di Ballardini. Ora l’Inter è addirittura a meno 16 dalla capolista

TRIS − Napoli infallibile. Gli azzurri demoliscono anche la Cremonese e si portano momentaneamente a +16 dall’Inter seconda. I primi 20′ di partita sono in realtà molto equilibrati al Maradona con la Cremonese che ci prova con coraggio e organizzazione costruendo alcune buone trame soprattutto con l’esterno destro Sernicola. Ma al 22′, il Napoli sblocca la gara: Kvaratskhelia recupera palla quasi sulla bandierina, si accentra e col destro trova un colpo da biliardo che batte Carnesecchi. Nella ripresa, gli azzurri non mollano la presa. Al 65′ è Osimhen a raddoppiare insaccando sotto porta. A dieci dalla fine si aggiunge alla festa anche il neo-entrato Elmas, che con un bel diagonale di destro cala il tris. Il Napoli non sbaglia un colpo. Ora l’Inter è chiamata ad accorciare nuovamente per rimanere in scia.