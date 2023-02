Dumfries corteggiato in Premier League: il Chelsea inserisce contropartita!

Dumfries rimane l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter in estate. La Premier League lo corteggia. Oltre al Manchester United, il Chelsea rimane forte sul giocatore

STRATEGIA − Denzel Dumfries è destinato a lasciare l’Inter in estate. Due i club di Premier League che avrebbero messo gli occhi sul laterale olandese: Manchester United e Chelsea. Come riferisce il Sun, i Blues vorrebbero inserire anche una contropartita per abbassare la richiesta dell’Inter che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di Trevoh Chalobah, già accostato al club nerazzurro in estate. Carta, dunque, da non scartare anche perché in estate l’Inter dovrà per forza di cose effettuare dei movimenti in difesa.