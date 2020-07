Nainggolan leader Cagliari in attesa del futuro: titolare e capitano col Lecce

Nainggolan è il leader tecnico del Cagliari di Zenga. Il belga, in prestito dall’Inter, indossa la fascia da capitano nella sfida di stasera contro il Lecce

LEADER – Radja Nainggolan si carica il Cagliari sulle spalle in attesa di conoscere il proprio futuro. Il centrocampista belga, ceduto in prestito secco dall’Inter ai sardi ormai un anno fa, è titolare e capitano nella sfida odierna contro il Lecce. Walter Zenga si affida al numero 4 per suonare la carica ai suoi e portare a casa tre punti dopo il pareggio in casa della Fiorentina. Di seguito la formazione scelta dall’ex portiere nerazzurro.