Il Genoa batte la SPAL 2-0, Pandev suona la carica! Lotta salvezza accesa

Condividi questo articolo

Il Genoa archivia la pratica SPAL e accende la lotta salvezza. L’ex Inter Pandev sblocca il risultato, poi chiude Schone dopo un errore dal dischetto di Iago Falque

TRE PUNTI PER ACCENDERE LA LOTTA SALVEZZA – Il Genoa supera il Lecce e avvicina la Sampdoria in attesa delle partite serali. Ci pensa Goran Pandev a portare in vantaggio i suoi, sfruttando un assist di Iago Falque. Lo spagnolo avrebbe l’occasione di segnare personalmente dopo essersi procurato un rigore, ma si fa ipnotizzare da Karlo Letica. Nella ripresa, punizione magistrale di Lasse Schone per sigillare il risultato e ottenere tre punti vitali per la lotta salvezza. Nessun tiro in porta per la formazione ferrarese, prossima avversaria dell’Inter.