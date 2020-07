Muriel: “Terzo posto? Puntiamo in alto. Inter a...

Muriel: “Terzo posto? Puntiamo in alto. Inter a +1, possiamo prenderla!”

Muriel ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria esterna contro il Cagliari. L’attaccante dell’Atalanta sottolinea la possibilità di scalare la classifica, superando Inter e Lazio, sconfitte in questo turno. Di seguito le sue dichiarazioni

ATALANTA BENE – Luis Muriel parla delle ambizioni dell’Atalanta: «Puntiamo in alto, vediamo dove possiamo arrivare. Abbiamo la Lazio a 5 punti e l’Inter a un punto: sono obiettivi che possiamo raggiungere. Juventus? Per il ritmo a cui stanno andando è difficile. Il nostro obiettivo principale è sempre stato la Champions League, ma se riuscissimo ad arrivare una o due posizioni avanti sarebbe ancora più bello per noi».