Pasqual: “Inter, che fatica. Eriksen non entra negli schemi di Conte”

Pasqual ha commentato il momento dell’Inter e la sconfitta contro il Bologna negli studi della Rai, durante 90 minuto. L’ex difensore sottolinea il periodo negativo per i ragazzi di Conte e il mancato inserimento di Christian Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

KO CONTRO IL BOLOGNA – Manuel Pasqual e i problemi della squadra di Conte: «L’Inter sta facendo fatica. Le squadre di Conte erano caratterizzate dal fatto di non subire gol o subire pochissimi tiri. Oggi ne ha presi 2 con la possibilità di chiudere la partita: devono fare mea culpa. Oggi nell’intervista il tecnico si è tirato fuori dal rigore battuto da Lautaro Martinez, mentre qualche giorno fa diceva di attaccare lui e non i calciatori. Eriksen? Sta facendo fatica. Non è riuscito a entrare pienamente negli schemi di Conte. Ha fatto decisamente meglio sulla trequarti, ma ora che l’hanno capito sta faticando. Tutti si aspettavano una marcia in più».