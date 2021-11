Mulattieri cannoniere, Di Gregorio inamovibile: Inter, bilancio dei prestiti

Diciassette giocatori dell’Inter sono attualmente in prestito in Italia e in Europa. Analizziamo i loro numeri a questo punto della stagione.

BILANCIO – Siamo giunti alla seconda vera sosta stagionale, e in casa Inter è tempo di bilanci (sebbene parziali). Anche sui giocatori in prestito, che, a seconda delle diverse situazioni, stanno vivendo una stagione altalenante. Finora la stagione è sicuramente positiva per Michele Di Gregorio: portiere titolare del Monza in Serie B, sin qui è il nerazzurro ad aver accumulato più minuti in prestito. E lo stesso può dirsi di Samuele Mulattieri, oltre mille minuti e 7 gol col Crotone nella serie cadetta. Fortune alterne in Serie A invece: Andrea Pinamonti sta trovando minuti e gol a Empoli, mentre Zinho Vanheusden e Dalbert sono alle prese con guai fisici. Così come Sebastiano Esposito, fermo ai box del Basilea dopo un avvio di stagione ottimo. Andiamo a vedere nel dettaglio il rendimento di questi giocatori in questi primi mesi di stagione.

Prestiti Inter: tutte le statistiche

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza | 13 presenze, 1.170′ in campo (media: 90′), 12 gol subiti

DARIAN MALES (A) – Basilea | 23 presenze, 1.160′ in campo (media: 50′), 3 gol, 4 assist, 1 ammonizione

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone | 13 presenze, 1.083′ in campo (media: 83′), 7 gol

ANDREW GRAVILLON (D) – Stade de Reims | 11 presenze, 979′ in campo (media: 89′), 4 ammonizioni, 1 espulsione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea | 16 presenze, 835′ in campo (media: 52′), 4 gol, 5 assist, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli | 11 presenze, 713′ in campo (media: 65′), 4 gol, 2 ammonizioni

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam | 11 presenze, 572′ in campo (media: 52′), 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam | 7 presenze, 550′ in campo (media: 78′), 8 gol subiti, 1 espulsione

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari | 7 presenze, 502′ in campo (media: 72′), 1 ammonizione

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest | 7 presenze, 451′ in campo (media: 64′), 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa | 6 presenze, 391′ in campo (media: 65′), 2 ammonizioni

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia | 7 presenze, 301′ in campo (media: 43′)

LORENZO PIROLA (D) – Monza | 4 presenze, 297′ in campo (media: 74′)

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica | 6 presenze, 246′ in campo (media: 41′), 1 ammonizione

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge | 2 presenze, 81′ in campo (media: 40′), 1 gol

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana | 1 presenza, 6′ in campo

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina | 0 presenze, 0′ in campo