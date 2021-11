Supercoppa italiana, giovedì l’ok. Inter-Juventus si giocherà a San Siro? – CdS

Dove si giocherà la Supercoppa italiana, San Siro o Arabia Saudita? Secondo il Corriere dello Sport, nel Consiglio di Lega di giovedì arriverà la decisione su sede e data.

PRESTO L’OK – Supercoppa italiana, giovedì si riunirà il Consiglio di Lega per prendere una decisione definitiva riguardo la sede e la data della partita. Ad oggi, nonostante il viaggio di De Siervo, non sono arrivate nuove offerte, né per l’acquisto dei diritti tv per quell’area e nemmeno per un ricco contratto pluriennale per l’organizzazione della competizione con formula allargata. C’è ancora un piccolo margine di tempo, ma è chiaro ed inevitabile che per quest’anno il trofeo venga assegnato il prossimo 12 gennaio a San Siro. L’Inter è orientata verso questa soluzione mentre la Juventus, di fatto, attende comunicazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua