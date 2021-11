Barella si allena con l’Italia e rassicura Mancini: a lavoro per recuperare – CdS

Barella nonostante il fastidio muscolare accusato dopo Milan-Inter, è stato comunque convocato da Mancini. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista non vuole mancare al big match contro la Svizzera.

COMUNQUE PRESENTE – L’Italia di Roberto Mancini lavora per recuperare qualche giocatore uscito malconcio dalle ultime partite. Dopo l’indisponibilità iniziare di Verratti, il tecnico vuole recuperare anche Barella, per lui un problema muscolare della coscia destra sul finale del derby. Barella ha deciso di non mancare al big match di venerdì contro la Svizzera, come aveva detto a caldo a Mancini che lo aveva raggiunto telefonicamente nello spogliatoio di San Siro. Un respiro di sollievo anche per l’Inter di Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport