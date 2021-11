L’Inter deve ritrovare la vecchia fame: gli scontri diretti faranno la differenza – CdS

L’Inter secondo il Corriere dello Sport deve ritrovare la fame soprattutto con le grandi e vincere gli scontri diretti, solo così potrà recuperare i punti di distanza con la vetta.

SCONTRI DIRETTI – La Serie A è divisa in tre, dove il primo si gioca lo scudetto. Questo campionato è chiaramente diverso da quello precedente perché non dominato da una sola squadra. I sette punti che separano l’Inter dalle prime due in classifica, secondo il quotidiano romano sono legati in gran parte dagli scontri al vertice. La squadra di Inzaghi ha perso contro la Lazio e pareggiato contro Milan e Juventus. È una squadra a cui manca ancora qualcosa, un passo decisivo. L’alto livello dell’organico e lo scudetto cucito sulla maglia nn devono togliere all’Inter la fame della scorsa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi