Mourinho: «Vero, non sono umile! Ho vinto dove farlo è miracolo»

Mourinho è sempre accusato di essere poco umile quando parla delle sue imprese calcistiche e in maniera molto schietta il portoghese dà ragione a chi sostiene questa tesi. L’allenatore della Roma ed ex Inter, che si è raccontato in un tu per tu con Federico Buffa su Sky Sport, torna su alcune storiche vittorie

UMILTÀ? NO GRAZIE – José Mourinho ammette di essere poco umile ma spiega anche perché può permettersi di esserlo: «Io sono sempre accusato di essere poco umile e devo dare ragione a chi lo dice. Ho fatto tante imprese, vincere la Champions League con il Porto è una super impresa con 9 giocatori portoghesi nell’undici che ha giocato la finale. Con 7 ragazzi che un anno prima non avevano disputato nemmeno una partita in Champions League».

MIRACOLI – Mourinho continua poi con altri due esempi, ma non c’è l’Inter: «Però ci sono altre imprese perché se ho avuto la fortuna di lavorare con grandi budget e grandi squadre, ho avuto anche la difficoltà di lavorare con squadre dove vincere è un miracolo. Ho vinto con quel Manchester United e con la Roma, una coppa europea e mezza. Non ho vinto due coppe a Roma, non sono stato capace ma ho vinto una coppa e mezza».