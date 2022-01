Mourinho: «Roma non prima in Italia a cercarmi. Ma non potevo accettare»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa, svelando un retroscena sulla sua carriera. Dopo il 2010, infatti, un altro club italiano (prima della Roma) ha provato a cercarlo. Ma il tecnico ex Inter ha dichiarato come non potesse accettare tale offerta.

SCELTE DI CARRIERA – Così José Mourinho sull’allenare squadre come Juventus e Milan dopo aver fatto la storia all’Inter: «Allenare altri club come Juventus e Milan? Siamo professionisti. È dura rifiutare certi club. Però ce ne sono alcuni a cui puoi dire di no, ma non lo fai per mancanza di rispetto. Lo fai per il tipo di storia fra la squadra che tu hai allenato prima e quel club che stai rifiutando. Dopo il 2010 il primo club italiano che ha parlato con me non è stata la Roma. Solo che la Roma potevo accettarla, l’altra squadra no. Io non posso mai allenare la Lazio, per esempio».