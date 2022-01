Eriksen: «Nessuna paura. State tranquilli, non succederà più»

Christian Eriksen, nella sua lunga intervista per il canale danese DR1, ha risposto alle domande sull’eventuale preoccupazione che possa occorrergli un altro incidente come quello dell’ultima volta. Il centrocampista ex Inter, sul tema, è molto chiaro.

NESSUNA PAURA – Christian Eriksen è molto chiaro sul suo stato di salute, anche e soprattutto mentale: «Non ho paura di collassare di nuovo. All’inizio facevo attenzione, ora voglio solo testare il mio cuore. Sono stato monitorato il più possibile, sono sotto controllo e non ho paura che possa succedere di nuovo. È rassicurante avere qualcosa come il defibrillatore che ti dia una chance se dovesse accadere ancora. Per questo non sono preoccupato. Quantomeno, non quando sono in campo. Le persone possono smettere di preoccuparsi. Non pensateci, non succederà di nuovo».