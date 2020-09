Mourinho: “Messi? Solo da chi non rispetta FPF! Doumentario…”

José Mourinho Tottenham

Intervistato dal portale inglese JOE, José Mourinho – allenatore del Tottenham ed ex tecnico dell’Inter che vinse il Triplete nel 2010 – ha commentato un eventuale addio di Messi dal Barcellona e il documentario girato da Amazon, nel quale sono anche usciti dei retroscena sull’addio di Christian Eriksen dai londinesi

REGOLE DA RISPETTARE – Messi via dal Barcellona? José Mourinho è sicuro: chi rispetta i vincoli del FairPlay Finanziario non ha alcuna possibilità di acquistarlo. Queste le parole dell’ex tecnico dell’Inter del Triplete: «Qui al Tottenham rispettiamo le regole del FairPlay Finanziario. Credo che Messi possa andare soltanto in una squadra che non lo fa. Quindi sicuramente non lo prenderemo noi. La sanzione tolta al Manchester City? È una vergogna. Se non sono colpevoli, allora non gli si fa una multa da 10 milioni di euro. Sono colpevoli, quindi dovrebbero essere esclusi dalle competizioni europee».

DOCUMENTARIO – Infine, Mourinho ha commentato il documentario prodotto da Amazon sul Tottenham, in cui sono anche usciti dei retroscena riguardo al trasferimento di Christian Eriksen all’Inter: «Non me lo sono goduto, preferisco che lo spogliatoio sia chiuso per tutti coloro che non ne fanno parte. In ogni caso tutto quanto si vede lì è assolutamente reale. Capisco anche che per gli amanti del calcio possa essere qualcosa di molto attrattivo».