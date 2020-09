Bastoni scalpita per la nuova stagione: “Primo giorno, i miei colori!”

Alessandro Bastoni Parma-Inter

Alessandro Bastoni scalpita già per l’inizio della nuova stagione. Il difensore dell’Inter ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram” per celebrare il suo primo giorno nel ritiro precampionato.

VOGLIA DI INIZIARE – Sembra già essere prontissimo per iniziare la nuova stagione Alessandro Bastoni, come dimostrato dal suo profilo “Instagram” ufficiale. Il difensore dell’Inter ha infatti voluto dare sfogo a tutta la sua carica per il primo giorno di ritiro precampionato. Sotto a una foto in compagnia di Samir Handanovic – fresco di rinnovo fino al 2022 – il giocatore nerazzurro ha scritto queste parole: “Primo giorno – Nuova stagione – I miei colori”.