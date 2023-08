Moratti: «Lukaku? Delusissimo, meglio via uno così! Lo scudetto…»

Moratti torna sulla questione Lukaku ma anche sugli obiettivi dell’Inter targata Inzaghi. L’ex presidente nerazzurro non usa mezzi termini per definire l’atteggiamento del belga e rimpiange un altro attaccante. Di seguito le sue dichiarazioni a notizie.com

DELUSIONE – Massimo Moratti non ha per nulla apprezzato la partenza di Edin Dzeko ma soprattutto la fuga di Romelu Lukaku: «Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto. Lukaku? Sì sì, lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente, quello che ha fatto, prima promesso, ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta».

OBIETTIVI – Moratti fissa l’obiettivo minimo dell’Inter targata Simone Inzaghi: «Per storia l’Inter ogni anno lotta per lo scudetto, ma quest’anno credo che debba andare a dama. Non voglio responsabilizzare nessuno più di quanto lo sia già, ma mi sembra che il prossimo anno abbiamo tutto per fare bene e andare a vincere. Penso che noi e il Napoli siamo lì, ma noi dobbiamo fare qualcosa di più».

