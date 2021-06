Morabito: «Sacrificio Hakimi? Achraf potrebbe essere l’unico addio Inter»

Vincenzo Morabito ha parlato del calciomercato dell’Inter che potrebbe vedere la cessione dell’esterno marocchino, Achraf Hakimi.

MERCATO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Vincenzo Morabito sulla possibile cessione di Achraf Hakimi. Basterà il sacrificio di Hakimi per l’Inter? «Credo possa essere l’unico. Poi il mercato dell’Inter andrà in funzione delle uscite, ma credo vogliano tenere i pezzi forti per consegnare ad Inzaghi una squadra competitiva. Già la permanenza di Lukaku è importante, gli permette di costruire una squadra intorno al pezzo più prestigioso».