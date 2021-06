Inter sulle tracce di un ‘amuleto’ di Inzaghi come vice Lukaku

L’Inter starebbe pensando a un attaccante già allenato dal suo nuovo tecnico, Simone Inzaghi, per il ruolo di vice Romelu Lukaku.

VICE LUKAKU – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, l’Inter starebbe valutando l’ipotesi di dire addio a Lautaro Martinez. Per quanto riguarda le entrate nel reparto offensivo, il club nerazzurro starebbe pensando a Felipe Caicedo. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con la Lazio ed è un “amuleto” per il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Infatti le sue caratteristiche, mancino, bravo nella progressione e disposto al sacrificio per la squadra, farebbero di lui il vice Romelu Lukaku ideale. Economicamente poi il cartellino del 32enne ecuadoriano avrebbe costi contenuti, così come l’ingaggio da 2 milioni netti a stagione.

Fonte: SportMediaset.it