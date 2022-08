Monza, esordio amaro in A: 1-2 per il Torino. In campo due dell’Inter

Oltre a Lecce-Inter – sfida vinta dai nerazzurri per 1-2 – questa sera si è giocata anche la gara tra Monza e Torino. Un esordio amaro quello in Serie A per i brianzoli, che cadono 1-2 sotto i colpi dei granata. In campo anche i due giocatori nerazzurri Valentino Lazaro e Stefano Sensi.

ESORDIO AMARO – Parte con una sconfitta la Serie A del Monza. In casa dei brianzoli passa infatti il Torino, che apre le marcature al 43′ con Miranchuk per poi trovare la rete del raddoppio al 66′ con Sanabria. La gara viene riaperta poi dalla squadra di casa soltanto per pochi secondi nel finale, quando Dany Mota trova la rete dell’1-2 finale al minuto 94. Da segnalare in campo anche la presenza di Stefano Sensi (entrato al 76′ per il Monza) e Valentino Lazaro (entrato al 79′), giocatori in prestito dall’Inter.