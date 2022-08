Lecce-Inter 1-2, il tabellino della partita della 1ª giornata di Serie A

Lecce-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata di Serie A 2022-2023.

L’ABBIAMO VINTA! – Sull’ultima azione l’Inter si prende tre punti sudatissimi ma che pesano come un macigno per iniziare al meglio la stagione. Nell’esordio in Serie A ci mette un minuto e mezzo Romelu Lukaku a tornare al gol, con un tocco di testa da due passi. Contro il Lecce senza difensori centrali (l’unico di ruolo, Mert Çetin, alza bandiera bianca al 21′) sembra tutto in discesa ma la squadra di Simone Inzaghi smette di giocare e permette ai salentini di restare in partita. Non solo: concede l’1-1 al debuttante Assan Ceesay a inizio secondo tempo. Ci vuole l’uomo della provvidenza Denzel Dumfries, che entra dalla panchina e dopo aver preso subito il palo di testa segna al 94′. Dopo che Wladimiro Falcone, portiere giallorosso, aveva parato l’impossibile. Questo il tabellino di Lecce-Inter.

LECCE-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Çetin (21′ Blin), Baschirotto, Gallo; Bistrovic (74′ Listkowski), Hjulmand, J. Gonzalez (74′ Helgason); Strefezza, Ceesay (63′ Colombo), Di Francesco (74′ Banda).

In panchina: Bleve, Brancolini, Di Mariano, Frabotta, Ciucci, Voelkerling Persson, M. Berisha, Lemmens, P. Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (87′ Correa), de Vrij, Dimarco; Darmian (67′ Dumfries), Barella, Brozovic (57′ Mkhitaryan), Calhanoglu (67′ Dzeko), Gosens (57′ A. Bastoni); Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna (Mondin – L. Rossi; Marcenaro; VAR Banti; A. VAR Paganessi)

Gol: 2′ Lukaku, 48′ Ceesay (L), 94′ Dumfries

Ammoniti: Baschirotto, Blin, Colombo, Hjulmand (L), Brozovic, Darmian (I)

Recupero: 4′ PT, 6′ ST