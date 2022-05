Montolivo: «L’Inter avrebbe firmato due trofei e ultima giornata. Un velo»

Montolivo non vede così male la stagione dell’Inter, a prescindere da cosa succederà domani contro la Sampdoria (e soprattutto in Sassuolo-Milan). Questa l’analisi dell’ex centrocampista a DAZN.

LA CHIUSURA – Riccardo Montolivo dà una speranza legata a cosa dovrà fare il Milan col Sassuolo: «L’unica trappola può essere proprio l’aspetto emotivo di una squadra giovane che non è abituata a giocarsi questo tipo di trofei. Però nelle ultime partite il Milan ha dimostrato grande leggerezza, sta bene fisicamente. Anche l’Inter sta bene, ultimamente ha un ruolino di marcia impressionante. La possibilità di pareggiare è un grande vantaggio. Secondo me, se ripensiamo ad agosto, l’Inter avrebbe messo la firma per due trofei e arrivare all’ultima giornata a giocarsi lo scudetto. Il velo di negatività che avvolge l’Inter è che a febbraio, fino al 75′ del derby, era a un potenziale +10. Rimane la sensazione di aver buttato via qualcosa. Credo che sia dovuto a questo, poi l’Inter ha una rosa straordinaria e secondo me è stato fatto un grande lavoro da parte di Simone Inzaghi».