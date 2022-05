Ferrara: «Colpi di scena Inter? Possono esserci! Ma nelle mani del Milan»

Ferrara non esclude un ribaltone nell’ultima giornata di Serie A, con l’Inter che si augura di battere la Sampdoria con contemporanea vittoria del Sassuolo sul Milan. A DAZN l’ex difensore ha parlato del finale di campionato.

CAPOVOLGIMENTO DI FRONTE – Ciro Ferrara dà una speranza: «Colpi di scena ci sono e ci possono essere, cose improvvise e inaspettate. Sinceramente, per il valore delle due squadre e per come ci arrivano, è difficile che chi sta davanti possa inciampare. Inter testa sgombra? Assolutamente, è tutto nelle mani del Milan. Deve vincere la sua partita e sperare in un gran passo falso del Milan, che per me è difficile perché sono giovani ma hanno dimostrato di poter stare davanti».