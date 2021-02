Montervino: Â«Anti Inter, piÃ¹ Juventus che Milan. Napoli? Parere diversoÂ»

Montervino: «Anti Inter, più Juventus che Milan. Napoli? Parere diverso»

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ora ds del Taranto, ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter davanti a Milan, Juventus

PERCORSO – Ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”, Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ora ds del Taranto, sulla squadra azzurra, non nascondendo la sua delusione rispetto alle aspettative di inizio stagione. «Non è ammissibile il percorso che sta facendo il Napoli, a prescindere dall’eliminazione col Granada. Ci sono già diverse sconfitte quest’anno, le aspettative erano totalmente diverse: tutta Italia si aspettava un Napoli molto più competitivo, io pensavo avrebbero potuto addirittura giocarsi lo Scudetto con l’Inter. Il mercato era stato giudicato eccezionale, ma oggi il parere è totalmente diverso».

SCUDETTO – Montervino sulla possibile anti Inter per lo scudetto. «Onestamente credo alla Juventus, anche se il Milan a oggi ha dei punti in più. Nello stretto sanno sempre come divincolarsi… L’Inter però per me rimane sempre la più forte».