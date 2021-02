Ceccarini: Â«Barella, politica Inter chiara. Si pensa al rinnovoÂ»

Ceccarini: «Barella, politica Inter chiara. Si pensa al rinnovo»

Niccolò Ceccarini

Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione rinnovi in casa Inter, a seguito dell’accordo con Lautaro Martinez, soffermandosi su Nicolò Barella

RINNOVI – Queste le parole da parte di Niccolò Ceccarini sui rinnovi di big dell’Inter, all’interno del suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb.com”. “Come abbiamo detto più volte questo è un momento delicato per l’Inter. Gli sviluppi delle vicende societarie non consentono margini di manovra al club nerazzurro. L’Inter però resta operativa sui rinnovi. Per Lautaro l’accordo per il prolungamento è già stato trovato durante il mercato di gennaio“.

POLITICA – Ceccarini su Nicolò Barella. “Il lavoro va avanti anche su altri fronti. Barella è ormai un punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Conte. Un leader vero nonostante la sua giovane età. E la politica della società è chiara: il centrocampista è incedibile e non verranno prese in considerazione offerte. Anche in virtù di questo è possibile che presto si possa iniziare a parlare anche di un rinnovo con adeguamento di ingaggio“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com