De Paul-Inter, pronta offerta Liverpool per il dopo Wijnaldum

Il Liverpool sarebbe pronto a presentare all’Udinese un’offerta per Rodrigo De Paul, giocatore da tempo nel mirino dell’Inter

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dall’Express, il Liverpool si preparerebbe a presentare un’offerta da 26 milioni di euro all’Udinese per Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino sarebbe stato individuato come sostituto di Georginio Wijnaldum, che lascerà i Reds a fine stagione alla scadenza del proprio contratto. Il club inglese sarebbe una seria concorrente per l’Inter, da tempo sulle tracce del 26enne.

Fonte: Archie Griggs – Express.co.uk