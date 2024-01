Montella: «Calhanoglu con me al Milan diverso dall’Inter! Era complicato»

Montella ha ritrovato Calhanoglu negli scorsi mesi, quando ha assunto l’incarico di commissario tecnico della Turchia. I due avevano già lavorato assieme al Milan, col centrocampista che però aveva un rendimento ben diverso da quello attuale all’Inter.



LA CRESCITA – Vincenzo Montella ha seguito tutte le fasi di Hakan Calhanoglu. Ora che è all’Inter ha trovato la sua reale dimensione, che si sta riproponendo anche nella Turchia. In collegamento con Sky Sport 24, Montella ricorda l’inizio: «Quando è arrivato al Milan lui veniva da sei mesi e più di inattività per una squalifica. Aveva gran voglia di recuperare, ma aveva bisogno di ritmo. In Italia il campionato dà meno spazio e meno tempo quando giochi in attacco, lui in quel momento giocava da numero 10 ed era stato più complicato. Adesso Calhanoglu gioca in una posizione diversa, la sua squadra funziona e riesce a ottimizzare le sue qualità. Anche lui è cresciuto molto come calciatore, come lettura della situazione: è sempre presente in campo, quando ha bisogno di velocizzare la situazione ce la fa. Andare a vedere Calhanoglu e Kenan Yildiz in Inter-Juventus? Mi sto organizzando, è molto probabile».