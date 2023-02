Mkhitaryan, l’uomo in più dell’Inter: con il Porto vuole esserci – CdS

Henrikh Mkhitaryan si sta rivelando molto importante per l’Inter. L’armeno è il sesto giocatore più utilizzato da Inzaghi, che conta su di lui per la sfida con il Porto

UOMO IN PIÙ – Henrikh Mkhitaryan sta diventando una certezza nel centrocampo nerazzurro. Contro l’Udinese è stato lui a portare l’Inter in vantaggio, con un bel gol che ha spiazzato Silvestri. Oltre alla qualità, il numero 22 sorprende per la quantità: qualche minuto prima del gol, si è reso protagonista di un recupero palla sul difensore avversario, per poi regalare un assist a Dzeko, sprecato dal bosniaco.Mkhitaryan è, al momento, il sesto giocatore più utilizzato da Inzaghi con 2028 minuti all’attivo. All’inizio doveva essere un semplice rinforzo, ma sta diventando piano piano un pilastro.

ESPERIENZA EUROPEA – Contro il Porto, Inzaghi punta sull’ex Roma e sulla sua esperienza in campo europeo. In bacheca l’armeno conta una Europa League e una Conference League. Dopo 4 stagioni di assenza, è tornato a giocare nella competizione europea più importante. Il numero 22 vuole esserci a tutti i costi, e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, dopo essere uscito prematuramente dal campo nella sfida contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – G.C