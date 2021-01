Mirabelli: Â«Mercato molle! Con Dzeko all’Inter ci perderebbe la RomaÂ»

Mirabelli: «Mercato molle! Con Dzeko all’Inter ci perderebbe la Roma»

Massimiliano Mirabelli

Dzeko e Sanchez affare praticamente sfumato ma il mercato resterà ancora aperto per poco meno di quarantotto ore. Di questo ne ha parlato Massimiliano Mirabelli, ex dirigente di Inter e Milan.

IL MERCATO – Dzeko e Sanchez sullo sfondo, questo mercato “molle”, così come lo ha definito Massimiliano Mirabelli, non è ancora finito: «Dzeko e Sanchez sono due grandi giocatori. Ma la Roma senza il bosniaco avrebbe perso tanto. A beneficiarne sarebbe stata l’Inter anche perché avrebbe tolto un pezzo importante ai giallorossi. È stato un mercato molle per tanti motivi. Non lo ricorderemo a lungo. Questo non è un mercato che cambia gli equilibri. Al massimo puoi peggiorare, come la Roma se dovesse perdere l’ex Manchester City».