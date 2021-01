Pasqua arbitro di Inter-Benevento: a Cagliari l’ultimo dei precedenti

Pasqua sarà l’arbitro di Inter-Benevento, partita della venteesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Benevento sarà la quinta partita per Fabrizio Pasqua come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è in leggero vantaggio: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’esordio è stato un facile 4-0 al Cagliari il 17 aprile 2018, nell’anticipo dell’ultimo turno infrasettimanale della Serie A 2017-2018. Curiosità: fino a martedì scorso era l’ultima gara in cui l’Inter aveva segnato un gol direttamente da calcio di punizione, con Joao Cancelo su tiro-cross mal calcolato da Alessio Cragno. Poi però ci ha pensato Christian Eriksen con la splendida esecuzione al 97′ nel derby di Coppa Italia a interrompere la striscia negativa.

DAL CAGLIARI A CAGLIARI – Per Pasqua c’è un precedente in stagione prima di Inter-Benevento, ancora coi rossoblù. È la sfida dello scorso 13 dicembre alla Sardegna Arena, vinta 1-3 in rimonta (e diretta senza problemi) con i gol di Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku. È poi stato l’arbitro di un 1-1 in casa del Chievo il 22 dicembre 2018, seguito da una sconfitta per 0-1 al Meazza contro il Bologna del 3 febbraio 2019.