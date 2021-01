Inter-Benevento, l’avversario: 2021 in salita, tre sconfitte su cinque

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Inter-Benevento (oggi alle 20.45) apre il girone di ritorno di Serie A per i nerazzurri. Ecco come i campani arrivano alla sfida di San Siro, dopo che all’andata al Vigorito è finita 2-5 mercoledì 30 settembre.

CRISI – Inter-Benevento si gioca nella ventesima giornata, la prima di ritorno di questa Serie A. E i giallorossi ci arrivano dopo un brutto avvio di 2021. Il nuovo anno si apre infatti con la prevedibile sconfitta casalinga contro il Milan (che rimane in dieci ma vince 0-2). Tre giorni dopo gli uomini di Filippo Inzaghi trovano un moto d’orgoglio, e superano il Cagliari in trasferta per 1-2 in rimonta. Poi due tremende sconfitte consecutive, un duplice 4-1 subito da Atalanta (in casa) e Crotone (in trasferta). A far male è soprattutto la seconda, considerando che i calabresi sono una concorrente diretta per la salvezza. Infine, nell’ultima sfida del girone di andata, arriva un pareggio casalingo contro il Torino, che trova il 2-2 al 93′.

BILANCIO – Una crisi di risultati che non compromette la classifica del Benevento, per ora. La squadra di mister Inzaghi resiste al dodicesimo posto, a un tranquillo +8 sulla zona retrocessione. A preoccupare il tecnico sono tuttavia i gol subiti: con le tredici reti al passivo di queste ultime cinque gare, i giallorossi “scendono” a trentasei reti subite, che ne fanno la quarta peggior difesa di questo campionato. Dato che diventa ancor più preoccupante se confrontato con i gol all’attivo: appena sette in questo 2021, e ventitré in totale.