Precedenti Inter-Benevento, Skriniar urlo Inter: difesa scacciastreghe

Inter-Benevento si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la ventesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti contro le Streghe.

I PRECEDENTI – Inter-Benevento di questa sera sarà la sfida numero 4 tra le due squadre in Serie A. La quinta se contiamo anche la sfida di Coppa Italia del gennaio 2019 vinta dai nerazzurri per 6 a 2. Nell’unico precedente in campionato in casa i nerazzurri guidati sempre da Luciano Spalletti il 24 febbraio 2018 l’Inter ha avuto la meglio per 2 a 0.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Benevento è quindi una sfida che ha un unico precedente a San Siro in Serie A. Analizziamolo meglio sottolineando come la sfida contro i giallorossi di 3 anni fa rappresentò uno snodo importante nella corsa al quarto posto per la squadra guidata da Luciano Spalletti nella stagione 2017/2018. Dopo un primo tempo bloccato in cui i nerazzurri rischiarono anche di andare sotto ci pensò Milan Skriniar a sbloccare il match al 66′. Di Andrea Ranocchia la rete del raddoppio dopo soli 3 minuti. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Benevento nel video YouTube della Lega Serie A.