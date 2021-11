Milan, Pioli pensa all’Inter: Ibrahimovic e altri 2 dalla panchina con il Porto

Il Milan alle 18.45 sfida il Porto nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Pioli non schiera dal 1′ Ibrahimovic e altri due titolari in vista del derby con l’Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro

DERBY SULLO SFONDO – Il Milan, ancora a quota 0 punti in Champions League, sfida alle 18.45 il Porto a San Siro. I rossoneri possono solo vincere per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi della competizione, ma senza dimenticare il prossimo impegno in campionato con l’Inter. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sceglie dunque di non schierare dal 1′ Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Franck Kessié. Inoltre si rivede Ibrahim Diaz titolare.

MILAN (4-2-3-1): Tatarușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Díaz, Leão; Giroud.