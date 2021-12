Milan-Napoli sceglie l’avversaria dell’Inter: per Spalletti è già decisiva – CdS

Milan-Napoli non sarà una sfida semplice per gli allenatori. Il pensiero va all’Inter e ai segnali che manda in campionato. La partita di questa sera a San Siro, secondo il Corriere dello Sport, può già essere decisiva (soprattutto per Spalletti) per capire più o meno chi riuscirà a mantenere i ritmi dei nerazzurri.

LE AVVERSARIE– L’Inter dopo il sorpasso in campionato continuano a vincere in scioltezza, mandando dei segnali ben precisi al campionato e, in particolare, alle dirette avversarie. Le stesse che questa sera si sfideranno, l’una contro l’altra, in uno scontro diretto tutto da gustare. A una squadra come l’Inter, Milan e Napoli vogliono dare una risposta immediata e non sarà semplice, per i due allenatori, preparare la sfida di questa sera senza pensare ai nerazzurri. Per come si è messa la classifica e per il momento che sta vivendo, è più atteso il Napoli di Luciano Spalletti: in caso di sconfitta gli azzurri resterebbero a 7 punti dall’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi