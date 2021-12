Sanchez al Barcellona? Parla l’ex assistente di Guardiola: «Può rilanciarsi»

Sanchez (che oggi compie 33 anni), sta cercando di ritagliarsi un ruolo importante nell’Inter di Simone Inzaghi. A gennaio si è già parlato di una possibile cessione e tra i club interessati potrebbe farsi avanti il Barcellona. Domènec Torrent, per 11 anni vice allenatore di Pep Guardiola, in un’intervista su La Tercera ha parlato di questa possibilità.

POSSIBILE RITORNO – Sanchez oggi compie gli anni e in questa stagione, secondo il portale cileno, ha mostrato la sua validità all’Inter. Il Barcellona, intanto, pensa a un suo possibile ritorno in Spagna. Di questa possibilità ha parlato Domènec Torrent, per ben undici anni vice allenatore di Pep Guardiola, dal Barcellona B alla prima squadra, fino ad arrivare al Bayer Monaco: «Sanchez al Barcellona? A questa età può rilanciare la sua carriera. Oggi a 33 anni non ci si deve preoccupare. Si è preso cura di sé fisicamente rispettando le regole, non ha avuto infortuni gravi, è come se avesse ancora 25 anni. Tutto dipende dal club in cui va e dall’allenatore ce ha. In Liga lui ha già giocato, facendo molto bene. Il calcio in Spagna è più libero, con più spazi e le marcature non sono così ferree come in Italia e Inghilterra. Non so se il Barcellona lo vuole davvero, ma non avrebbe problemi a riadattarsi».

Fonte: latercera.com