Milan-Inter, Champions League: biglietti settore ospiti! La vendita

Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Cresce l’attesa per il grande evento europeo. Tutte le informazioni necessarie sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti

EVENTO − Il 10 maggio andrà in scena il primo round dell’Euroderby di Champions League fra Milan e Inter, andata delle semifinali. Cresce l’attesa. Il club nerazzurro ha comunicato tutte le informazioni necessarie sull’acquisto dei biglietti per il settore ospiti. Infatti la prima gara si giocherà in ‘casa’ del Milan. Il ritorno il 16 ovviamente San Siro sarà dipinto nerazzurro.

MODALITÀ DI VENDITA − Vendita dei biglietti del settore ospiti di Milan-Inter divisa in due fasi. La prima fase riservata agli abbonati di secondo anello verde ad entrambe le stagioni 19/20 + 22/23. Vendita che va dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile fino a lunedì 1 maggio compreso. Sarà possibile comprare un biglietto, usando il numero della tessera SiamoNoi per la procedura di acquisto. La seconda fase, dedicata agli abbonati di qualsiasi settore diverso dal secondo verde a entrambe le stagioni 19/20 + 22/23. Vendita al via dalle ore 12.00 di martedì 2 maggio fino ad esaurimento posti. Anche in questo caso, sarà possibile acquistare un biglietto, sempre usando il numero della tessera SiamoNoi.

Fonte: Inter.it