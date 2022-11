Il Milan si infrange contro il muro Cremonese! Carnesecchi protagonista

Termina 0-0 Cremonese-Milan. I rossoneri tirano tanto soprattutto nel primo tempo ma si infrangono contro il muro Carnesecchi. Ora dal Napoli sono 8 i punti di distacco

VINCE LO 0-0 − Partita tutt’altro che scontata per il Milan contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Alvini, ancora senza vittorie in campionato, tira fuori una prestazione di grande spessore e organizzazione. Il canovaccio della gara è uno: i rossoneri attaccano, i padroni di casa si difendono. La prima occasione del match è sui piedi di Origi che lanciato bene da Rebic si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Grande protagonista il giovane portiere italiano. Dopo aver neutralizzato il belga, Carnesecchi si ripete prima su Thiaw di testa e poi su Messias che conclude accentrandosi dalla destra. Cremonese che pensa solamente a difendere. Al 60′ della ripresa il Milan trova il vantaggio con Origi ma il suo gol viene annullato per offside grazie all’ausilio del Var. Da qui in avanti però il forcing rossonero non riesce ad incidere più di tanto concludendo pochissimo verso Carnesecchi e infrangendosi contro il muro eretto da Alvini. Il Milan si ferma e perde altri due punti dal Napoli.