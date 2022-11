FOTO – Alborghetti sui social aspettando il ritorno in campo dell’Inter Women

Alborghetti pubblica un nuovo post sui propri profili social. Dopo aver vinto nella seconda giornata di Coppa Italia, l’Inter Women riposa per la pausa delle Nazionali. La prossima settimana la squadra di Guarino tornerà in campo per il 9° turno di Serie A Femminile.

ATTESE – Lisa Alborghetti pubblica sul proprio profilo Instagram uno scatto con indosso la maglia dell’Inter Women. Dopo la prima vittoria in Coppa Italia Femminile della scorsa settimana contro il Cesena (vedi highlights), ora la centrocampista nerazzurra attende di tornare in campo insieme alle sue compagne di squadra. Alcune di esse (vedi articolo), infatti, sono impegnate in un doppio test di preparazione al Mondiale. Aspettando che le calciatrici alle prese con le proprie nazionali si uniscano al gruppo, le ragazze a disposizione di Rita Guarino iniziano a preparare il prossimo match di Serie A.

La prossima settimana l’Inter Women sarà attesa in casa dalla Fiorentina per l’ultima sfida del girone d’andata. Poi, nella prima giornata di ritorno, sarà la volta del Parma, avversaria anche in Coppa Italia a gennaio.