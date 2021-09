Mihajlovic: «Dovremo stare molto attenti. Punti deboli Inter? Non li dico»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Genoa, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le parole dell’allenatore del Bologna.

COSA CAMBIA CON CORREA – Mihajlovic spiega cosa cambia nell’Inter con la scelta di puntare su Correa al posto di Dzeko in attacco: «Cambia perché sono tutti e due grandi giocatori. Dzeko viene incontro e fa giocare bene la squadra, Correa meglio nelle ripartenze. Sappiamo quanto è devastante in campo aperto. Dobbiamo stare molto attenti quando perdiamo palla, tornare subito indietro con le marcature preventive. Punti deboli dell’Inter? Vuoi che li dica? Non è detto che riusciamo a sfruttarli, vedremo come andrà. Se saremo bravi a sfruttarli poi li dirò».